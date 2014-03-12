У Центрі медицини катастроф волонтерів навчатимуть домедичної допомоги

Як повідомили УНІАН у МОЗ, починаючи із 7 березня, волонтери медичної служби Майдану, які брали участь у наданні медичної допомоги постраждалим під час сутичок, освоюватимуть навички надання серцево-легеневої реанімації, зупинки кровотечі, фіксації переломів, особливості надання допомоги при опіках, травмах очей, вогнепальних пораненнях тощо.

За словами директора Центру Володимира Юрченка, на базі відділу підготовки ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України» волонтери та усі бажаючі кияни навчатимуться надавати першу медичну допомогу постраждалим до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Під час практичних майстер-класів використовуватимуться сучасні манекени.