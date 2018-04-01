Чи є у людини зайві органи?

«У людині все має бути прекрасним...» - сказав класик. Ну, а раптом в цій самій людині є «не все»... Тобто не вистачає чогось дуже важливого, наприклад, якось органа? Чим це загрожує?

Почнемо з того, що органи можуть бути видалені по трьом причинам:

1. Тому що вважаються «зайвими» або «небезпечними».

2. За медичними показаннями - внаслідок хвороби.

3. Людина може розлучитися з органом добровільно - стати донором.

«Зайві органи»

У кінці XIX – початку XX століття, після того, як Ніцше проголосив своє «Бог помер», людина з тварюки тремтячою вирішив перекваліфіковуватися в творця. Розумами опанували мрії про створення «нової людини». Твори, типу «Собачого серця» Булгакова і «Острови доктора Моро» Уеллса були не одиничними: у 1920-і роки вийшла повість про вдосконалену комуністичну людину майбутнього, у якого всі внутрішні органи раціоналізували, а зайві видалені за непотрібністю. Але оскільки нових людей створювати поки не виходило, вирішили удосконалювати звичайних, вирізаючи у них «непотрібні» і «небезпечні» органи. До них були віднесені апендикс, мигдалини і крайня плоть. У свій час вважалося небезпечним мати товсту кишку, але видаляти її побоялися.

Профілактичне видалення зайвих органів досягло розквіту в Америці в другій половині XX століття, але поступово зійшло нанівець.

В даний час визнано, що органи зайвими не бувають, так, наприклад, апендикс є «депо» кишкових бактерій, а мигдалини несуть функцію імунного захисту і без них зростає ризик захворіти бронхітом або пневмонією.

За медичними показаннями

1. Холецистектомія (видалення жовчного міхура)

Мабуть, найчастіше за медичними показаннями видаляють жовчний міхур. В основному, унаслідок появи каменів. Рахунок цих операцій в рік йде на сотні тисяч. Операція відносно безпечна. В наші дні її, як правило, прагнуть проводити лапароскопічним методом, що не залишає помітного шраму.

До недоліків операції крім можливих ускладнень в післяопераційному періоді (наприклад, забутий тампон або пошкоджена жовчна протока), відноситься надходження жовчі в кишку, коли їй заманеться, що приводить до порушення травлення і виникнення неприємних симптомів.

В даний час камені жовчного міхура у багатьох випадках спочатку пробують розчинити за допомогою лікарських засобів.

2. Спленектомія (видалення селезінки)

Селезінка найчастіше видаляється при хворобах крові або травмах. Хоча цей орган виконує імунну функцію і бере участь в кровотворенні, його відсутність пацієнти переносять добре.

Раніше селезінка вважалася органом, що відповідає за почуття гумору, проте проведене британськими ученими дослідження не показало відмінностей у відчутті гумору у людей з селезінкою і без неї.

3. Резекція (видалення) шлунку

Резекції шлунку довгий час виконувалися в дуже великих кількостях для лікування виразкової хвороби (у повній відповідності з головним хірургічним принципом «немає органу - немає проблеми»), поки не з`явилися ефективні блокатори секреції, і не почалася боротьба з хелікобактером пілорі.

В даний час показання до резекції шлунку обмежені. Хоча людина цілком може прожити без нього - їжа перетравлюватиметься і всмоктуватиметься в кишечнику. Мінуси життя без шлунку: після операції часто розвивається анемія, і з`являються камені в жовчному міхурі.

4. Видалення підшлункової залози

А ось резекція маловідомого органу - підшлункової залози, навпаки, веде до значного порушення травлення. Після операції пацієнтові доводиться постійно приймати ферментні препарати. Крім того, в підшлунковій залозі виробляється інсулін, і її видалення приводить до розвитку цукрового діабету.

5. Видалення щитовидної залози

Іноді необхідною операцією (наприклад, при тиреотоксикозі) є резекція щитовидної залози. Проте із-за частих і серйозних ускладнень, щитовидку видаляють тільки у тому випадку, коли решта всіх методів лікування не допомагає.

Після операції пацієнтові призначається довічна замісна терапія гормонами.

6. Видалення кишечника

Кишечник людини в середньому від чотирьох до шести метрів завдовжки, і учені давно ставили питання - навіщо стільки? Чи не краще, щоб він був коротший і зручніший?

На щастя, з профілактичною метою (наприклад, при лікуванні дисбактеріозу) кишечник ніхто ніколи не видаляв, але резекції частини кишечника проводять при виникненні, наприклад, кишкової непрохідності, при пухлинах. Як правило, хворий добре переносить видалення приблизно 40 % тонкої кишки, і кишечник пристосовується до нових умов. Резекція більшого об`єму веде до важких розладів травлення, розвитку анемії, постійних проносів.

Резекція частини товстої кишки (геміколектомія) також проводиться за серйозними показаннями (рак, хвороба Крону).

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