МОЗ скоротить фінансування низки державних програм

У рамках скорочення витрат державного бюджету планується перегляд ряду програм і в медичній сфері, заявив міністр охорони здоров’я України Олег Мусій в інтерв’ю програмі «Сніданок з 1+1».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, за словами міністра, скорочення торкнеться лише тих програм, які пов’язані із здоров’ям опосередковано.

Він пояснив, що мається на увазі будівництво, капітальні вкладення, ремонт, розбудова нових клінік. «Поки ще це буде заморожено. Так само, як і закупівля дороговартісної медичної апаратури», - зауважив Мусій.

Міністр не виключив, що доведеться переглянути питання закупівлі автомобілів екстреної медичної допомоги, на що в бюджеті-2014 було закладено близько 600 млн грн. На його думку, ще рік з цим можна почекати.

«Ми готові до того, щоб скоротити фінансування деяких програм, зменшення витрат на які не несе безпосередньої загрози здоров’ю людей», - сказав Мусій.

Він розкритикував можливе скасування додаткових виплат працівникам системи екстреної медичної допомоги, а також надбавок за обсяг і якість виконаної роботи працівникам, які надають первинну медичну допомогу. Міністр охорони здоров’я назвав не дуже вдалою цю ідею. При цьому він наголосив: «Поки що це пропозиція». «Ми будемо відстоювати інтереси медичних працівників, особливо тих, котрі працюють на первинній ланці, а також молодих спеціалістів, які скеровуються на роботу в село», - наголосив Мусій.

Мусій повідомив, що під час розгляду цього питання на засіданні цряду він має намір відстояти збереження цих надбавок. «Усі ж розуміють, якій насправді рівень оплати праці в медицині – чи не найнижчий серед усіх галузей. Тому жертвувати медициною, думаю, не дуже правильна ідея. Ми маємо відстоювати інтереси наших лікарів і медичної галузі в цілому», - підкреслив міністр.

Говорячи про найближчі плани у своїй діяльності на міністерській посаді, Мусій повідомив, що зараз проводяться організаційні заходи для підготовки впровадження в Україні нової системи охорони здоров’я, іде формування нового керівництва МОЗ – призначення нових заступників міністра, керівників служб, скорочення апарату від 10% до 20%, відносно чого прийнято рішення уряду.

Найскладнішим із запланованого він назвав «перетворення міністерства закупівель і торгівлі, яким було відомство за попередньої влади, на міністерство охорони здоров’я». «Я взяв на себе зобов’язання щодо того, щоб всі відкати, нечесні тендери, сумнівні схеми, хабарі залишилися у минулому. Я цю політику відстоював і продовжуватиму публічно відстоювати й надалі», - заявив Мусій.