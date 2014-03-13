За останні два тижні в Україні зареєстровано чотири смертельні випадки хворих на грип

За останні два тижні 2014 року на території України серед хворих на грип зареєстровано чотири лабораторно підтверджених летальних випадки: два на дев'ятому тижні у Черкаській області та м. Севастополі і два у десятому – у м. Одесі та Запорізькій області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ України.

Також повідомляється, що з 3 по 9 березня 2014 року відзначається незначне перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ в Кіровоградській, Луганській та Миколаївській областях.

В інших регіонах України показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги і знаходяться в межах від - 1,1% у Київській до -70,1% в Івано-Франківській областях.

За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 285 тис. 078 осіб, із них 182 тис. 815 (64,1%) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 62,7 на 10 тисяч населення.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 100,9, найменший – у Харківській областях – 20,3 на 10 тис. населення.