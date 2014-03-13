Які продукти старять шкіру

Всі ми знаємо, що хороша, здорова, сяюча шкіра - це не тільки правильні гени, повноцінний сон і ретельний косметичний догляд, але і правильний раціон харчування.

Але для того, щоб харчуватися правильно, потрібно не тільки знати, які продукти корисні для нашої шкіри, але і які можуть її пошкодити. Пропонуємо вам список з 10 шкідливих для шкіри продуктів і страв, пише Сьогодні.

Для поліпшення здоров'я страждає запаленнями шкіри дерматологи радять їсти більше кольорових овочів і риби, споживати більше протеїнів, менше цукру і молочних продуктів, менше карбогидратов. Також потрібно вчасно лікувати шкірні захворювання і алергії, вчасно помічати такі проблеми, як набряклість або ознаки раннього старіння шкіри.

І, звичайно ж, постаратися виключити з раціону або звести до мінімуму такі продукти і страви:

1. «Кока-кола».

Це викликає акне навіть у дорослих, напій - не що інше, як газована суміш слабокислого середовища і величезної кількості цукру (включаючи високофруктозний кукурудзяний сироп), вважають дерматологи.

2. Алкоголь.

Якщо вас турбує стан вашої шкіри, подумайте двічі, перш ніж випити ще чарочку, келих або коктейль. Алкоголь призводить до підвищеного виділення рідини з організму, до дегідратації, він висушує тіло.

3. Сіль.

Вас турбують припухлі очі? До цього може призвести підвищене споживання солі, кажуть лікарі.

4. Агава.

Широко рекламований сьогодні «натуральний і корисний замінник цукру», нектар або сік агави насправді досить шкідливий для здоров'я, адже він складається на 97% з фруктози.

5. Кава.

Лікарі стверджують, що новітні дослідження показали - 2-3 чашки кави стимулюють підвищене вироблення «гормону стресу і смерті» кортизолу, в результаті чого частішає серцебиття, кров приливає до м'язів, але знижується активність імунної системи, сповільнюються обмін речовин.

6. Бейгл.

Ця популярна на Заході випічка, схожа на товсті бублики або невеликі калачі, насправді, підвищує рівень інсуліну в крові, що призводить до посилення запальних процесів в організмі. Таким чином, регулярне вживання цих продуктів прискорює старіння шкіри.

7. Картопляні чіпси.

Самі звичайні і звичні для нас чіпси (і готова смажена картопля з ресторану, в тому числі) містять токсичні і шкідливі для здоров'я транс-жирні кислоти.

8. Чізкейк.

Як не дивно, але цей улюблений багатьма і популярний десерт також опинився у «чорному списку» шкідливих для шкіри страв і продуктів. Вся справа в тому, що в ньому поєднуються молочні продукти з простими і складними вуглеводами - ідеальна комбінація для розвитку акне і ранньої появи зморшок. Тому не варто зловживати чізкейк.

9. Готові консервовані томатні соуси.

Лікарі стверджують - томатний соус для вашої пасти краще всього готувати вдома самим. Адже покупні соуси, як не дивно, сповнені непомітних нам цукрів - а всім відомо, що великі дози цукру негативно впливають на шкіру і викликають акне.

10. Масляний попкорн.

Масло, сіль і карбогідрати шкодять нашій шкірі і артеріям, які постачають шкірі поживні речовини з кров'ю. На відміну від молока і йогуртів, масло - це молочний продукт невеликий поживної цінності.