Іракські лікарі в гарячих точках: лікують людей, незважаючи на ризик загинути

Іракські медпрацівники поділилися враженнями щодо проблем, з якими вони стикаються в своїй роботі. Їхні розповіді з інтерв`ю свідчать про неймовірну силу і стійкість перед лицем постійної небезпеки поранення або смерті. Вони не зважають на бомбові удари і обмеження комендантської години, аби допомогти людям. (Імена і інші подробиці не вказані для захисту конфіденційності).

Вакцинація в "гарячих" точках

"Не дивлячись на всі труднощі, з якими ми стикаємося, я як і раніше бачу, як люди проявляють лояльність і зберігають стійкість у виконанні свого боргу допомагати уразливим людям; цей настрій є безцінним елементом, збереження якого відображає здатність протистояти екстраординарним ситуаціям. Про це свідчать кампанії вакцинації проти поліомієліту, якими було охоплено більше 5 мільйонів дітей у віці до п`яти років. Декілька колег загинули за час здійснення цієї програми, успіх якої пояснюється значною мірою здатністю пристосовуватися до ситуації, що в даному випадку виявилося у використанні фіксованих бригад вакцинацій в таких "гарячих районах", як район Аль-Карх у Багдаді".

Допомога общин "Незважаючи на несприятливу ситуацію з безпекою, общини як і раніше готові до колективних дій ради надання допомоги людям. Одного разу хлопчик був поранений на порозі свого будинку. Сусіди допомогли відвезти підлітка в лікарню, де він одержав медичну допомогу і був врятований, що говорить про те, що точно так, як і всі присутні лікарі роблять все можливе і дуже часто набагато більше, общини виконують свою роль, заповнюючи вакуум, що утворився через перевантаженість служб невідкладної допомоги".

Віра у провайдерів медичної допомоги

"Хоча я одержувала погрози від роздратованих службовців і продовжую побоюватися за свою безпеку, я ніколи не піддавалася жодній формі гендерної дискримінації, що перешкоджало б моєму просуванні у кар’єрі жінки-лікаря. Як правило, населення довіряє провайдерам медичної допомоги, особливо медсестрам і вакцинаторам, які продовжують працювати не дивлячись на погрози. Успіх програм вакцинації проти поліомієліту і проти кору, епідемічного паротиту і краснухи свідчить про відданість своїй справі цих мужніх людей".

Постачання ліками і матеріалами

Хоча транспортне повідомлення надзвичайно утруднене, ліки, вакцини і матеріали продовжують поступати. Іноді практично неможливо доставити ці матеріали в центри в "гарячих точках". Проте радує те, що вакцини поступають з добрих джерел, що є значним прогресом порівняно з колишніми роками".

Альтруїзм пацієнтів

"Ми стикаємося з серйозними проблемами, намагаючись боротися з соціальним остракізмом, що супровождує перебіг туберкульозу, і його негативними психологічними наслідками. Один пацієнт, який видужав, подарував шоколадні цукерки іншим хворим на туберкульоз, що мало важливе значення для їх психологічного благополуччя. Одержати ці цукерки від людини, з якою вони могли ідентифікувати себе, який випробував ті ж труднощі, означало, що їх можна подолати. Це мало надихаючий ефект – бачити зміни в пацієнтах і знайдену ними упевненість в протистоянні хворобі – і дало необхідний додатковий заряд для ефективного здійснення моєї роботи. Я завжди пам`ятатиму про цей прояв альтруїзму з боку вилікуваного хворого туберкульозом".

Прагнення до кращого майбутнього

"Ситуація є складною, проте я як і раніше відчуватиму подяку, тому що є люди, які продовжують робити все можливе заради кращого майбутнього".

"Не дивлячись на нинішню ситуацію і всі перешкоди на шляху виконання нами своїх обов`язків, ми всі прагнемо робити те, що маємо робити".

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