Як прибрати кола під очима

Очі, як ніщо інше, прикрашають людину. Дивлячись в очі, можна побачити, що відчуває в цей момент людина. У кожного очі різні за формою і забарвленням. Наші очі вважаються дзеркалом нашої душі, і хочеться, щоб це дзеркало було чистим. Іноді навколо очей з'являються темні кола, пише Lady.tochka.net.

Шкіра навколо очей - це своєрідний барометр тих процесів, що відбуваються всередині організму.

Патологічна зміна кольору шкіри навколо очей настає при порушенні циркуляції лімфи і венозного відтоку, що є свого роду індикатором здоров'я людини.

Найчастіше, причиною виникнення синців під очима може бути:

Генетична схильність

Темні кола навколо глибоко посаджених очей можуть бути зумовлені спадковим фактором. У процесі природного старіння шкіра під очима помітно стоншується, внаслідок чого кровоносні судини стають ще більш помітними. Послаблюють шкіру і УФ-промені сонця, поступово висушуючи і стоншуючи її.

Порушення водного балансу

Зневоднення або затримка води в організмі стають причиною появи темних кіл з вираженим синюватим відливом. Причиною порушення водного балансу є надлишок солей натрію, дефіцит заліза (анемії), а також серцево-судинні захворювання, хвороби органів видільної системи та ін. Кровоносні судини розширюються і більш чітко проступають під тонкою шкірою навколо ока.

Алергічні реакції, сінна лихоманка (поліноз)

Синці під очима є наслідком набряків, які виникають під дією алергенів, що переміщаються повітрям або потрапляють в організм разом з їжею. Хворі на сінну лихоманку також відзначають появу «тіней» під очима, особливо в розпал сезону.

Неправильний спосіб життя

Нестача сну, сильна перевтома, постійні стреси, розбалансоване харчування - дія цих факторів є однією з причин набряків під очима (так званих «мішків»), блідість шкіри в ділянці очей, на якій чітко проступають синюваті або темно-сірі кола.

Для того щоб позбутися темних кіл під очима, потрібно впоратися з причиною їх виникнення:

спіть достатньо, щоб висипатися;

частіше бувайте на природі і дихайте свіжим повітрям;

позбудьтеся шкідливих звичок (куріння, алкоголь);

вибирайте косметику, яка підходить вашому типу шкіри і вашому віку;

лягаючи спати, змивайте макіяж;

правильно харчуйтеся, вживаючи менше солоних, жирних та гострих продуктів;

їжте більше помідорів, сиру, моркви, пийте молоко - ці продукти містять корисні для очей вітаміни, також потрібно вживати журавлину, чорну смородину, чорницю, лохину, горобину, брусницю, пити чорний і зелений чаї, їсти боби і зелень петрушки для зміцнення стінок судин;

використовуйте сонцезахисний крем;

обов'язково проконсультуйтеся з терапевтом і пройдіть обстеження, щоб не пропустити серйозних проблем зі здоров'ям, які ховаються іноді за нібито косметичним дефектом.

Прибрати темні кола під очима можна досить легко, якщо, звичайно, це не пов'язано із захворюваннями якихось внутрішніх органів.

При достатній кількості часу можна скористатися послугами фахівця-косметолога, який прибере темні кола під очима. У салонах темні та зелені кола під очима видаляють за допомогою апаратного масажу, така процедура дозволяє стимулювати відтік зайвої рідини з проблемних місць.