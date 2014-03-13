Польща погодилася прийняти на оздоровлення сім’ї українських прикордонників.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин у зверненні до прикордонників Азово-Чорноморського регіонального управління та ветеранів-прикордонників щодо підтримки, соціального захисту їх та членів їхніх сімей.

Відеозвернення розміщене на сайті Держприкордонслужби України.

«Керівництво Держприкордонслужби робило і буде все робити для того, щоб захистити вас і ваші сім’ї. Ваші родини, які залишили АРК не по своїй волі, розміщаємо у наших відомчих закладах, де на безкоштовній основі вони будуть перебувати, і ми забезпечимо повністю їхні потреби», - запевнив Литвин.

Він наголосив, що Держприкордонслужба має можливість оздоровити сім’ї прикордонників у Польщі, «на що вона погодилась. Зараз складаються списки, і ми зробимо все для того, щоб відправити й оздоровити наші сім’ї», - сказав Литвин.

Крім цього, Держприкордонслужба відкрила благодійний рахунок, куди надходять кошти, і «всі ці кошти будуть направлені на ваші потреби та потреби ваших родин».

Також Литвин висловив вдячність ветеранам-прикордонникам «за підтримку у цей складний період».

«Необхідно бути вірним присязі, не відступати ні кроку назад - це наша рідна земля», - наголосив він і додав: «Ми разом зробимо все для перемоги, щоб наша країна була цілісною та недоторканною».