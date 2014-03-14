219 постраждалих під час акцій протесту в Україні направлені на лікування за кордон

219 постраждалих під час акцій протесту після отримання допомоги в українських медичних закладах були направлені на лікування за кордон.

Про це заявили на брифінгу у Верховній Раді жінки – члени Міжфракційного депутатського об’єднання «Рівні можливості» разом із представником Українського координаційного центру міжнародної допомоги (постраждалим) Оленою Ганцяк-Каськів, повідомили УНІАН у МФО.

Вони зауважили, що за державними програмами міжнародної гуманітарноїї допомоги 12 країн приймають на лікування постраждалих. Найбільше - Польща, де пройшли лікування 110 поранених, а також Німеччина (27 поранених), Румунія (11), Чехія (36), Естонія (10), Латвія (10), Литва (10), Угорщина (10), Італія (10). Ще у двох країнах - Австрії та Ізраїлі - 15 постраждалих лікуються за кошти спонсорів.

На сьогодні підтверджено інформацію щодо 467 поранених під час акцій протесту 19 січня - 20 лютого громадян, які проходили тривале медичне лікування у медичних закладах Києва та України. Кількість же всіх постраждалих і травмованих набагато більша.

За словами співголови МФО «Рівні можливості» Ірини Геращенко, попередні списки загиблих і поранених під час акцій постійно уточнюються. Досі кілька травмованих перебувають у край важкому стані. Також до списків поранених додається інформація з регіонів та уточнені дані тих людей, які приховували свої справжні імена через страх репресій.

Також депутат поінформувала, що зараз МФО та УКМД співпрацюють по 4 програмах. Це допомога в лікуванні постраждалих, також розробляється програма їхньої медичної і психологічної реабілітації; протезування; підтримка дітей загиблих і постраждалих.

Співголова МФО «Рівні можливості» Олена Кондратюк розповіла, що ці програми реалізуються не лише у тісній співпраці з урядами і міжнародними гуманітарними фондами, а й з українською діаспорою, яка дуже активно підтримує постраждалих. Також вона відзначила надзвичайно важливу роль і підтримку церков різних конфесій.

Народні депутати, члени МФО Тетяна Слюз, Оксана Продан, Лілія Гриневич та Ірина Купрейчик розповіли про підтримку київських лікарень, де й досі перебувають більше 40 поранених. Вони подякували волонтерам, що збирали ліки і кошти для постраждалих та їхніх сімей. Також завдяки спонсорській підтримці телеканалів вдалося закупити медобладнання на 4 млн грн для чотирьох київських медцентрів та оплатити два літаки для транспортування поранених у Німеччину.

Жінки-політики наголосили, що МФО і надалі координуватиме всю роботу з реабілітації поранених і підтримці родин загиблих разом з УКМД.

За словами Ганцяк-Каськів, уже пішла друга хвиля допомоги пораненим, тим, які потребують довшої реабілітації. Вона закликала надавати інформацію про травмованих, що перебувають у лікарнях у регіонах і потребують опікування за кордоном.

У Верховній Раді зареєстровано кілька законопроектів для підтримки родин загиблих та постраждалих, надання соціальних гарантій сім'ям, що втратили годувальника. Жінки – народні депутати вимагатимуть, щоб вони були розглянуті як першочергові.

Інформацію про поранених, які потребують допомоги, і родин загиблих, МФО «Рівні можливості» та УКМД просять надавати за телефонами: (063) 233-03-03, (065) 939-81-74 та (044) 255-34- 28.