Дитячі коляски можуть нашкодити здоров'ю дитини

Якщо дитина проводить багато часу в дитячому кріслі, прогулянковій колясці або перенесенні, то згодом зіткнеться з затримкою в розвитку мови і фізичних навичок, встановили вчені. Це зменшує можливість вільно освоювати світ та спілкуватися з батьками, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. В результаті зміни можуть вплинути не тільки на успішність дитини, але і на все життя. В тому числі, на здатність встановлювати міжособистісні зв'язки.

Аналогічні проблеми стосуються і тих, хто широко використовує планшети і телефони. Діти, що мають доступ до цих пристроїв, рідше співають, розмовляють і грають. Увага, баланс, координація, - все це напрацьовується в перші 36 місяців життя. Притому, тут важливий навіть прямий зоровий контакт з іншими людьми. Але якщо дитину везуть в колясці, вона відвернута від батьків, а ті говорять по телефону, вона позбавлена можливості розвиватися нормально.

Що важливо, такі діти можуть у перспективі погано вчитися, незважаючи на високий рівень інтелекту. Дослідження показали: мовні навички краще розвинені у дітей, яких возять у колясці, розвернутій до батьків. А можливість рухатися закладає основи навички для вирішення поставлених завдань. Повзання сприяє розвитку зорово-моторної координації.