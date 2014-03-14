Продукти для краси

Що приготувати, щоб добре виглядати після зими, розповідає дієтолог Олена СОЛОМАТІНА.

Всю зиму ми ховалися за шарфами і капюшонами, закривали руки рукавичками, а волосся - шапками. Але ось сонечко виглянуло, і хочеться показати світу свою гладку шкіру, укласти в пасма густе блискуче волосся, нафарбувати довгі міцні нігті. У вітамінні препарати вірить не кожен, але, виявляється, є продукти, які допоможуть поліпшити стан шкіри, волосся, нігтів, пише Комсомольська правда в Україні. Продукти, які продовжать молодість. Продукти краси!

ОБЛІПИХА

У ній найбільше вітаміну С, який відповідає за вироблення колагену. Без вітаміну С колагенові волокна стоншуються, шкіра втрачає пружність. А ще вітамін С покращує капілярний кровообіг, а значить, і харчування, і дихання шкіри.

ВИНОГРАД

Для краси і молодості нам необхідно, щоб дрібні судини (капіляри), які привозять в клітину шкіри кисень і поживні речовини, були сильними і міцними. Тоді і колір обличчя буде рівним і красивим, і зморшки не захоплять. На жаль, з віком діяльність капілярів знижується. І тут на допомогу приходять біофлавоноїди, рутин та інші вітаміни групи Р, зберігаючи і зміцнюючи капіляри. Цих вітамінів найбільше в чорноплідній горобині (влітку її можна збирати і заморожувати). Але найпростіше в магазині купити багату флавоноїдами вишню, чорний виноград (тобто потрібно з шкірою), а ще гранати. Підійде і гранатовий сік, але тільки дуже якісний і в темній пляшці.

ГОРІХИ

Про шкоду від вільних радикалів нам багато розповідали по телевізору. Справа в тому, що саме в них на 70 відсотків причина старіння. Від сонця, від куріння, від поганої екології в клітинах утворюються вільні радикали і руйнують мембрани. В результаті шкіра втрачає колір і еластичність. З вільними радикалами борються антиоксиданти, такі як вітамін Е.

Найбільше цього цінного вітаміну в соєвій олії, але її люблять і купують не всі. На другому місці після соєвої олії - кукурудзяна, соняшникова. В оливковій вітаміну Е менше. Ще вітамін Е є в горіхах (мигдалі, волоських і фундуку).

ПЕЧІНКА ТРІСКИ

Вітамін А допомагає шкірі не сохнути. Адже чим більше шкіра сохне, тим швидше старіє, і тим більше зморшок ми знаходимо в дзеркалі. Волосся без вітаміну А теж не блищать, а стає сухим. Вітаміну А найбільше в печінці тріски. А ще в яловичій печінці.

Печінка тріски також багата міддю. Мідь незамінна, якщо ви завчасно помітили на своїй голові сиве волосся, а вона ще в кальмарах, сочевиці і какао.

ШПИНАТ

Бета-каротин так само, як і вітамін А, допомагає шкірі і волоссю не сохнути, зберігати вологу і виглядати чудово.

СЕРЦЕ І МОРЕПРОДУКТИ

Коензим Q10 - це не просто рекламний слоган для кремів і лосьйонів, це справжній еліксир молодості, батарейка, енергія для кожної клітини в нашому організмі. І містять ці самі коензими всі морепродукти, жирна риба і серце (яловиче, куряче та ін).

ВІВСЯНКА

В ній є кремній, без якого знижується еластичність шкіри.

ТВЕРДИЙ СИР

Нігтям, щоб рости довгими, кісткам, щоб бути міцними, і волосся, щоб бути здоровими, потрібен кальцій.

КОРИСНО ДЛЯ ШКІРИ

Пийте не менше 8 склянок води в день. Рідина допомагає шкірі залишатися зволоженою і виводить токсини з клітин.

Пережовуйте їжу ретельно, а іноді і жуйку. Ці рухи - прекрасна гімнастика для обличчя. Так-так, на обличчі теж є м'язи, а м'язам потрібно тренуватися, щоб бути міцними. До речі, сміятися і посміхатися теж корисно, і не тільки заради гарного настрою, але і щоб добре виглядати.