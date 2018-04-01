Майже 20% населення України страждає через атопічний дерматит

Вперше цьому захворюванню дав опис французький дерматолог Е. Бенье в 1882 році. З тих пір у цієї недуги було безліч назв: дитяча екзема, алергічний дерматит, атопічний нейродерміт та інші. Атопічний дерматит є частиною атопічного синдрому, або атопії, до клінічних проявів якої також відносять алергійний риніт (цілорічний та сезонний), алергійну бронхіальну астму, алергійний кон’юнктивіт та деякі алергійні захворювання шлунково-кишкового тракту.

На сьогодні захворювання на атопічний дерматит є важливою медико-соціальною проблемою у суспільстві, повідомили УНІАН у МОЗ.

За словами головного позаштатного дерматовенеролога МОЗ України, професора кафедри дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, доктора медичних наук Олександра Літуса, ця хвороба тяжко піддається лікуванню, а сучасні методи доказової медицини дають можливість ефективно контролювати захворювання.

«На сьогоднішній день в Україні чітко стоїть потреба в нових підходах до лікування хронічних шкірних захворювань. За допомогою таких заходів ми підвищуємо рівень обізнаності фахівців про нові методи лікування, а пацієнтів – про засоби профілактики та контролю захворювання», – підкреслив професор Літус.

Українські лікарі мають адаптовані клінічні настанови з діагностики, профілактики та лікування атопічного дерматиту.

«Ці клінічні настанови можна назвати законом для кожного лікаря, який стикається з проблемою діагностики чи лікування АД, – зазначив Літус. – Вони готувались більше двох років, вони затверджені МОЗ України і на сьогодні являють собою абсолютно інтегровані світові принципи лікування атопічного дерматиту та є обов’язковими для виконання усіма лікарями України. Ми намагаємося поставити за правило міждисциплінарний підхід у вирішенні проблем дерматологічних захворювань», – відзначив Літус.

Проблема атопічного дерматиту, на думку Олександра Літуса, є дуже важливою і соціально значимою, адже згідно із офіційною статистикою, близько 20% населення України страждає від цієї недуги.

В Україні протягом останніх десяти років спостерігається поступове зростання захворюваності та поширеності АД серед дітей віком від 0 до 14 років. Статистика свідчить про недостатньо ретельний облік пацієнтів, які страждають на АД та нерідку неправильну інтерпретацію діагнозів АД та контактно-алергійного дерматиту. Дебют захворювання найчастіше має місце в ранньому дитячому віці. У дітей АД вперше проявляється до 6 місяців у 45% випадків, протягом першого року життя – у 60% та до 5 років – у 85% випадків.

Причини появи АД мають комплексну природу і ще не до кінця з’ясовані. Вплив факторів навколишнього середовища через епігенетичні механізми формує певну кількість пацієнтів, котрі страждають на атопію як системне захворювання. І першим проявом цього є шкірне захворювання. Якщо атопічний дерматит не почати лікувати вчасно та правильно, то це захворювання може трансформуватись, навіть у важкі форми ринокон’юнктивіту та бронхіальної астми.

Медики наголошують, що основне завдання у лікуванні та контролі за атопічним дерматитом лежить на відповідальності батьків, чиї діти страждають від цього захворювання.

«Від того, наскільки правильно батьки доглядатимуть за здоровою шкірою малюка, за шкірою, яка має перші прояви АД, залежить в яких формах перебігатиме хвороба у дітей, коли вони виростуть, – наголосив Літус. – На сьогодні чітко проявляється тенденція, що атопічний дерматит, який не лікували або лікували неправильно, призводить до важких захворювань, до того, що люди стають інвалідами в дорослому віці».