Україна бойкотуватиме Конференцію з питань ВІЛ/СНІДу у Москві

Про це йдеться у заяві, переданій УНІАН прес-службою Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

У документі зазначається, що на сьогодні Україна є одним з лідерів Східноєвропейського і Центральноазіатського регіону в боротьбі з епідемією ВІЛ та її наслідками. Прогрес, який демонструє Україна в питаннях профілактики та лікування ВІЛ-інфекції, визнані на міжнародному рівні.

Український досвід протидії ВІЛ, платформою для якого служать сміливі інноваційні підходи, системне впровадження найбільш ефективних практик в рамках міцного і надійного державно-громадського партнерства, рекомендований до імплементації в регіоні Східної Європи та Центральної Азії, а також за його межами.

Уряд України та інститути громадянського суспільства, які працюють у сфері подолання ВІЛ-інфекції, завжди заявляли про готовність широко презентувати свій досвід, що дозволив вплинути на стабілізацію епідемії.

«Однак введення і характер дій російських військ на території Автономної Республіки Крим є прямим і неприкритим втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, що суперечить фундаментальним нормам міжнародного права і загальновизнаним принципам співжиття держав. Такі дії тягнуть за собою порушення зобов'язань Росії перед Україною в рамках існуючих міжнародних договорів», - підкреслюється у заяві.

У зв'язку критичною ситуацією, що склалася на сьогодні, державні органи та організації громадянського суспільства, що працюють в сфері ВІЛ/СНІДу, змушені відмовитися від участі й оголосити бойкот ІV Конференції з питань ВІЛ/СНІДу в Східній Європі та Центральній Азії, запланованій на 12-13 травня в Москві під патронатом уряду Російської Федерації, а також припинити роботу в організаційному комітеті заходу.

«Ми категорично не сприймаємо будь-які дії, що ведуть за собою порушення територіальної цілісності або політичної єдності України, і грунтуємо свою позицію на принципах рівноправності і самовизначення народів», - наголосили підписанти заяви.

Вони висловили сподівання, цю заяву підтримають колеги з інших країн.

«Бойкотування ІV Конференції з питань ВІЛ/СНІДу в Східній Європі та Центральній Азії, запланованої на 12-13 травня в Москві, - це вимушений крок української сторони, що закликає до мирного і конструктивного розв'язання конфлікту і уникненням будь-якої загрози національним інтересам і безпеці», - наголосили підписанти заяви.

Документ підписали: Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань;

Державна установа «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України»;

МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»; ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»; ВБФ "Коаліція ВІЛ-сервісних організацій"; Благодійний фонд «Пацієнти України» (UCAB); Всеукраїнська асоціація громадської охорони здоров’я; Всеукраїнська громадська організація «Гей–Альянс Україна»; ВБО «Точка Опори»; Миколаївська асоціація ГЛБ "ЛіГА"; БО «Всеукраїнська Ліга «Легалайф» та ВГО "Асоціація учасників ЗПТ України".