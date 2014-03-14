У „Феофанії” зможуть лікуватися усі категорії громадян

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого заступника голови цього парламентського комітету Романа Ілика, який є автором відповідної ініціативи.

„Перш за все, у цій лікарні, яка є однією з найкраще обладнаних, мають лікуватися, проходити реабілітацію, оздоровлення наші Герої Майдану, яким держава повинна забезпечити повний медичний і соціальний супровід протягом життя. Маємо забути слово „елітний”. Народні обранці, держслужбовці – це люди, яких найняли для відстоювання прав громадян. Відповідно, для нас не може бути нічого спеціального, у тому числі привілейованої медицини”, - наголосив Ілик.

Він додав, що на цей медичний заклад у державному бюджеті 2013 року було передбачено понад 370 млн грн. На ремонт лише одного корпусу №3 цього медзакладу -близько 190 млн грн. Водночас у 2013 році багато важливих державних програм профінансовано менше ніж на 10%, а на всю сільську медицину виділено стільки ж коштів, як і на „Феофанію”, зазначив Ілик.