Учені прогнозують нову епідемію чуми

Учені з Великої Британії заявили про можливість виникнення нового спалаху чуми. Фахівці дуже побоюються розповсюдження цього небезпечного захворювання. Ще за часів середньовіччя чума вбила тисячі людей. А за останні 20 років її жертвами стають приблизно від 100 до 200 чоловік.

У дослідників є причини для побоювань, адже за останні роки з`явилися нові осередки цієї інфекції. "Нас турбує той факт, що за останнє десятиліття випадки захворювання на цю хворобу з`явилися в нових країнах, особливо в Африці", - розповів еколог Майкл Бегон з університету Ліверпуля.

Недавно спалах чуми було зафіксовано неподалік від Мадагаскару. Від цієї хвороби померло троє місцевих жителів, ще п`ять осіб було госпіталізовано. Медичний персонал Мадагаскару повідомив, що вони мають справу зі спалахом бубонної чуми. Ця інфекція на відміну від легеневої чуми менш небезпечна. Після того, як у селищі було зафіксовано спалах епідемії, місцеві служби охорони здоров`я ввели карантинні заходи. Відсутність у більшості населення знань про смертельну небезпеку чуми створює труднощі медикам для запобігання розповсюдженню цього захворювання.

Ще один спалах бубонної чуми був зафіксований у Китаї. Про це раніше повідомляло міністерство охорони здоров`я країни. Один з хворих помер. Минулого року епідемія зустрічалася в найбідніших західних провінціях Китаю Гансу і Цинхай. Медичні працівники не вказували, в якому саме регіоні було зафіксовано останні випадки захворювання. Лікарі відзначали, що епідеміологічну ситуацію взято під контроль.

Відзначимо, що чума – це особливо небезпечна смертельна інфекція. Природні вогнища цього захворювання зустрічаються скрізь, окрім Австралії і Антарктиди. Збудниками чуми, які поширюють чумну паличку, є блохи, що паразитують на верблюдах, зайцях, бабаках, ховрахах, мишах і щурах.

Наразі в світі рідко зустрічаються випадки спалаху чуми. Проте інфекціоністи стверджують, що цю небезпечну інфекцію можуть використовувати як біологічну зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві були припинені будівельні роботи на місці можливого могильника біля Жовтневої лікарні. За даними інфекціоністів, 200 років тому на цьому місці було розташовано ізолятор для хворих на чуму, холеру і сибірську виразку. Заражені люди помирали тоді сотнями.

Проте санітарний лікар Сергій Бережнов стверджує, що поки немає доказів того, що біля Жовтневої лікарні є поховання людей, які померли від небезпечних інфекцій. "Але щоб зняти напруженість і запобігти можливому розповсюдженню інфекції, ми вирішили взяти проби ґрунту біля лікарні", - повідомив він. Експертиза показала, що боятися спалаху смертельних інфекцій немає підстав.

utro.ua