Дієта Дюкана: їси стільки, скільки хочеш, і при цьому ще й худнеш

Ця дієта є дуже ефективною, ти їси стільки, скільки захочеш і при цьому ще й худнеш. Головне - не їсти все й відразу!

Під час свого дослідження П'єр Дюкан визначив 100 продуктів, які містять необхідні поживні речовини для нашого організму, багаті білком, але мають низький вміст вуглеводів і жирів, пише Lady.tochka.net.

Нижче наводиться оновлений список 100 дозволених продуктів для цієї дієти.

Чисті білки:

Пісне м'ясо

Яловича вирізка, філе, пісна шинка, пісна кошерна яловичина, відбивні зі свинячої вирізки, ростбіф, свиняча корейка смажена, нежирний бекон, соєвий бекон, телячі відбивні, тушкована телятина, оленина.

Птиця

Курка, куряча печінка, м'ясо бройлерних курей, м'ясо індички, курячі сосиски з низьким вмістом жиру, стейк страуса, перепела, м'ясо цесарок, диких качок.

Риба

Арктичний голець, сом, тріска, камбала, окунь, пікша, палтус, оселедець, скумбрія, корифена, морський чорт, помаранчевий австралійський йорж, окунь, червоний окунь, морський окунь, лосось або копчений лосось, сардини свіжі або консервовані у власному соку, акула , морський язик, сурімі, меч, тилапія, форель, тунець свіжий або консервований у власному соку.

Молюски

Молюски, краби, раки, омари, мідії, восьминоги, устриці, гребінці, креветки, кальмари.

Вегетаріанські продукти

Сейтан (вегетаріанське м'ясо), соєві продукти і вегетаріанські гамбургери, темпі (продукт із соєвих бобів), тофу.

Знежирені молочні продукти

Знежирені сир, молоко, йогурт, нежирні сметана і сир.

Яйця

Курячі, перепелині, качині.

Овочі:

Артишок, спаржа, паростки квасолі, буряк, капуста брокколі, брюссельська, білокачанна, морква, цвітна капуста, селера, огірок, баклажан, цикорій салатний, фенхель, зелені боби, кучерява капуста Кале, салат, рукола, радіккіо, гриби, окра, цибуля, цибуля-порей, цибуля-шалот, серцевина пальми, паприка, гарбуз, редис, ревінь, шпинат, томати, ріпа, цукіні.

Додатково можна використовувати:

Корейська локшина Ширатакі (необмежено), кореневий конжек (багатий клітковиною, стимулює роботу кишечника і практично не має калорій). Крім того, можна знайти конжек в інших формах, таких як порошок або борошно, а іноді й гель.

Оливкова олія, ягоди Годжі (в обмеженій кількості).

Низьковуглеводна високобілкова дієта Дюка не вводить обмеження на кількість їжі, що з'їдається. Саме тому тебе не мучитиме відчуття голоду або провини за зайвий з'їдений шматочок. З перерахованих вище продуктів цілком можна приготувати смачний і ситний обід.