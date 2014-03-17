Кількість постраждалих під час сутичок у центрі Києва зросла до 1350 осіб

Починаючи з 18 лютого під час сутичок у центрі Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я за медичною допомогою звернулось 1350 постраждалих.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"Станом на 6.00 17 березня з 10.20 18 лютого з місця загострення сутичок у центрі Києва до бригад екстреної медичної допомоги та закладів охорони здоров’я Києва за медичною допомогою звернулось 1350 постраждалих, 877 з них було госпіталізовано. На лікуванні в закладах охорони здоров’я Києва станом на 6.00 17 березня знаходяться 150 осіб", - сказано в повідомленні.

За останню добу до бригад екстреної медичної допомоги звернулося 9 осіб, 4 з них госпіталізовано.

Згідно з оперативними даними, з 30 листопада 2013 року загинуло і померло внаслідок акцій протесту 102 особи.