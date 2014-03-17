До Донецька доставили гуманітарну допомогу з Німеччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, чартерний рейс з трьома медичними автомобілями, рюкзаками для надання першої допомоги і ковдрами в аеропорту ім. С.С.Прокоф’єва зустріли представники облдержадміністрації, товариства Червоного Хреста, Генконсульства Німеччини в Донецьку і журналісти.

Гуманітарна допомога доставлена до шахтарської столиці в рамках нещодавніх домовленостей, досягнутих між урядами України і Німеччини.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олени Петряєвої, до понеділка, поки відповідно до процедури, вантаж не визнають гуманітарним, він перебуватиме під охороною на складі в аеропорту, а після цього його розподілять по всій території регіону, згідно із затвердженим планом.

Петряєва повідомила, що дані про розподіл будуть доступні на сайті облдержадміністрації.

Співпраця донецьких медиків з німецькими колегами продовжиться.

Також у повідомленні наголошується, що до Донецького регіону прилетіли співробітники Червоного Хреста Німеччини. Вони хочуть дізнатися, яка ще допомога потрібна регіону, щоб організувати додаткову доставку «гуманітарки» до Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута повідомив, що на зустрічі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з канцлером Німеччини Ангелою Меркель «обговорювалися політичні і економічні проблеми України, і була пропозиція з боку Меркель про те, щоб надати гуманітарну допомогу». За словами Тарути, було вирішено цю гуманітарну допомогу направити до Донецького регіону, «обсяг допомоги оцінюється поки у рамках одного літака».