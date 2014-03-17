Бездумне лікування нежитю може погіршить стан хворого

Едуард Маслов - керівник Клініки ЛОР-захворювань для дітей і дорослих МЕДСI розповідає, як тривале застосування крапель для носа позначається на здоров'ї.

"Судинозвужувальні краплі при тривалому, безконтрольному застосуванні, дійсно, викликають звикання і тільки посилюють нежить. Такий "нежить від довгого лікування" лікарі називають медикаментозним ринітом.

Регулярне використання судинозвужувальних крапель протягом трьох днів поспіль призводить до зворотного результату: відразу після закапування, ніс починає дихати, але через деякий час закладеність ще більше посилюється. І щоразу періоди полегшення дихання скорочуються. Людина, щоб дихати вільніше, змушена використовувати краплі все частіше і частіше й у вищих дозах.

Лікування нежитю за допомогою інгалятора, на відміну від традиційної лікарської терапії, має ряд переваг. Цілющі речовини у вигляді аерозолю сягають важкодоступних місць. А отже, ефективність лікування помітно підвищується. Крім того, компактні інгалятори, що містять ментол, на відміну від судинозвужувальних крапель, не викликають звикання. Їх можна використовувати скільки завгодно - і 3, і 5, і 7 днів, і навіть довше.

Але ментоловмісні інгалятори теж не всім підходять. У дітей, особливо дітей раннього віку, ментол може пригнічувати дихання. Тому лікувати нежить у дитини за допомогою інгалятора з ментолом потрібно з великою обережністю, суворо за рекомендацією лікаря".

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