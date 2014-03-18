Голодування зміцнить імунітет

Американські фахівці стверджують, що навіть 1 день голодування на місяць може бути дуже корисним для здоров`я. Вчені провели дослідження, яке показало, що у людей, які втримуються від їжі кожний перший понеділок місяця, на 40 % знижується ризик розвитку серцево-судинних захворювань. А у хворих на астму зменшується кількість нападів.

За словами експертів, м`який стрес, що відчуває організм під час помірного голодування, позитивно позначається на імунітеті та знижує йможливість виникнення захворювань на рак. Деякі фахівці говорять навіть про те, що не обов`язково голодувати цілий день: можна пропустити сніданок або вечерю. Обов`язкова умова – якщо ви вже вирішили поголодувати, то робіть це регулярно та пийте під час цього процесу воду.