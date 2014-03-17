Лікувальні властивості гороху

Горох вже давно визнаний вченими корисним продуктом з оптимальною кількістю білка, харчових волокон, вітамінів і низькими концентраціями жиру і холестерину. Білки в горосі дозволяють затримати або запобігти пошкодженню нирок і підтримати кров`яний тиск в нормі. Гіпертонія і ниркова хвороба взаємозв`язані між собою, оскільки високий тиск є основним чинником ризику для хронічної ниркової дисфункції, а люди з нирковими порушеннями вмирають в більшості випадків від серцево-судинних ускладнень, пояснили фахівці. Ниркову недостатність важко лікувати, а прогресування захворювання веде до діалізу нирок або пересадки органу.

При проведенні експерименту біологи годували невеликою щоденною дозою білкової суміші з гороху лабораторних щурів. В кінці 8-тижневого дослідження було зафіксовано 20-процентне зниження тиску, при цьому виведення токсинів з організму з сечею перебувало в межах норми. Лікарі додають, що не відзначили жодних несприятливих побічних ефектів від прийому горохових білків. Спираючись на обнадійливі результати, медики планують наступного року перевірити дію гороху на людський організм. Клініцисти точно не знають, в чому полягає позитивний вплив складу гороху, але було встановлено, що з прийомом витягнутого з цього боба білка в організмі підвищується виробництво білка COX-1, який стимулює функцію нирок.