Держлікслужба закликає запровадити предметно-кількісний облік ліків з кодеїном

Державна служба України з лікарських засобів закликає запровадити предметно-кількісний облік для ліків, що містять кодеїн, аби запобігти можливому використанню цих препаратів у немедичних напрямах, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За даними Держлікслужби, кодеїномісткі препарати найчастіше використовуються для усунення симптомів захворювання, а не для лікування, що може призвести до подальшого ускладнення хвороби.

«Стандартно обсяги реалізації звичайних засобів проти кашлю і простуди відповідають сезонності захворювань в нашій країні. Але в групі препаратів із вмістом кодеїну ситуація абсолютно протилежна», - говориться в повідомленні.

У Держлікслужбі відзначили, що одним із чинників неадекватних обсягів продажу лікарських засобів, що містять кодеїн, є можливе використання цих препаратів для немедичного застосування. Зокрема, деякі ліки по суті є наркотичними. Крім того, до наркотичних належать речовини, які можуть набути таких властивостей при проведенні кількох нескладних хімічних перетворень.

«Держлікслужба України стурбована ситуацією зі зростанням продажу лікарських засобів, що містять кодеїн, і неодноразово зверталася до Міністерства охорони здоров'я України щодо внесення змін до нормативних актів і зарахування цієї групи препаратів до препаратів, що підлягають предметно-кількісному обліку. Проте досі зазначених змін внесено не було», - повідомило відомство.

Як повідомляв УНІАН, влітку 2013 року Міністерство закордонних справ України заявило, що вносити зміни до нормативно-правових актів для впровадження обліку препаратів, що містять кодеїн, недоцільно, оскільки факти зловживань цими лікарськими засобами не мають загрозливих масштабів.

Разом з тим, згідно з офіційними даними Міжнародного комітету ООН з контролю за наркотиками, станом на серпень минулого року Україна посідає 78-е місце в світі за показником доступу населення до знеболюючих препаратів.

Довідка УНІАН. Кодеїн використовується як лікарський засіб проти кашлю центральної дії, зазвичай у поєднанні з іншими речовинами, наприклад, з терпінгідратом. має слабкий наркотичний (опіатний) і болезаспокійливий ефект, у зв'язку з чим використовується також як компонент болезаспокійливих ліків (наприклад, пенталгіну).