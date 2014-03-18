Суд розгляне конституційність статті 11 закону про держдопомогу сім’ям з дітьми
09:12, 18 березня 2014Країна
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Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду
До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу сьомого частини дев’ятої статті 11 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.
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