Суд розгляне конституційність статті 11 закону про держдопомогу сім’ям з дітьми

До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу сьомого частини дев’ятої статті 11 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.