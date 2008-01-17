Корисні продукти для здорового хребта

Щоб мати здоровий хребет потрібно правильно харчуватися. Основа добового раціону. Яловичина, телятина, кролятина, курятина (без шкіри), нежирна свинина - 200-250 г; риба або рибне суфле - 200 г; сир,домашній - 200-250 г.

Вітаміни. Яблука, груші, апельсини, лимони, персики, абрикоси, сливи, вишні, чорна і червона смородина, агрус, айва, шипшина, обліпиха, бузина, калина, барбарис, глід, чорниця, морква, буряк, белокочанная капуста, лук, часник, кабачки, огірки, помідори, картопля, петрушка, кріп, редька чорна.

Вітаміни в природній "упаковці" можна і потрібно їсти у великих кількостях. У розвантажувальні дні - замість їжі, вони - основа розвантажувальної дієти.

Крупи. Рис, гречка, геркулес, перловка, манка. Про пшоно згадуйте якомога рідше. Горох зовсім вилучіть з меню.

Що з круп готувати? Супи і пудинги, гарніри і каші. У людей літнього віку манна або перлова каші, вермішель і макарони повинні потіснити в раціоні хліб. У разі надмірної маси тіла про хліб і макаронні вироби краще забути.

Яйця. Не навчилися пити сирими - і не потрібно. Круто зварене - саме те, що потрібне. Підходять яйця також як додаток до блюд і салатів.

Молоко. Свіже і кип`ячене, некислий м`який сир (домашній), кисле молоко, ряжанка, сметана, йогурт, молочні приправи, сироватка. Все-все годиться, якщо не в охолодженому вигляді. Плавлені сири, такі як "Янтар" або "Віола" - без обмежень, а тверді - у будь-якому випадку!

Жири. Натуральні - краще. На рафінованих оліях готують сніданки, обіди, вечері, ними ж присмачують салати. У разі загострення захворювання людям літнього віку жири тваринного походження замінюють дієтичними маргаринами.

Соуси. На овочевому відварі, на основі помідорів (свіжих або томатного соку) - сметанні, вершкові, сметанні з вершковим маслом.

Закуски. Салати з городних і дикорослих рослин, вінегрети, пісна риба в желатині. І капуста! Квашена, свіжа, полита маслом, - будь-яка!

Напої. Про міцний чай - забудьте. Ваш напій - ледь-ледь підфарбована вода, та ще і з молоком. Або сурогатна кава, також з молоком. Без обмежень - натуральні соки і коктейлі з них, киселі, компоти з свіжих і сушених фруктів і ягід, багатообразний морс. І - мінеральна вода, краще - їдальня ("Боржомі", "Лужанська"), яка повинна постояти без закручування, щоб вийшов газ. У разі пониженої кислотності шлункового соку бажано за півгодини до їжі випивати п`ятипроцентний теплий розчин меду.