Швейцарські лікарі допоможуть лікувати харківських дітей

Цього року в Харкові будуть зроблені перші операції дітям, що страждають на гідроцефалію (водянкою головного мозку).

Про це розповів на прес-конференції віце-мер Харкова, директор департаменту охорони здоров`я Ігор Шурма. Як він відзначив, спершу ці операції проводитимуть швейцарські лікарі, з якими вже є домовленості. Перші операції планується провести в кінці березня.

До кінця року хірургічну допомогу одержать чотири дитини, які раніше могли розраховувати лише на хірургічне втручання в Києві. Асистувати швейцарським колегам будуть харківські нейрохірурги. Надалі харків`яни зможуть здійснювати хірургічне втручання самостійно. Гроші для закупівлі сучасного устаткування передбачені в міському бюджеті.

Швейцарські лікарі вибрані не випадково. Як вже повідомляв ІМК, у жовтні минулого року в київській клініці за участю швейцарців здійснена успішна операція з гідроцефалії п`ятирічному Яну Тарану - вихованцеві інтернату з Шевченківського району Харківської області.

Тоді асистував провідний дитячий нейрохірург із Харківської міської клінічної лікарні швидкої допомоги імені Мєщанінова Олександр Духовський. Зараз Ян почувається добре, проходить курс реабілітації в одній з харківських медичних установ, вчиться ходити і говорити.

ИнтерМедиа консалтинг