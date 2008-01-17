Держкомстат: Україна вимирає

11:33, 17 січня 2008
Країна
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За рік нас поменшало на 248 тисяч

Державний комітет статистики України повідомляє, що чисельність населення України за 11 місяців 2007 року скоротилася на 247,9 тис. чоловік. Темпи, з якими українці старіють і вимирають, вже стали предметом тривоги міжнародних експертів. І якщо недавно вони впевнено прогнозували демографічну кризу в цілому по Європі, то тепер акцентують цю проблему по Україні, зокрема.

Згідно з даними Держкомстату, на кінець 1990 року в Україні проживало 51,94 млн осіб, 1991 – 52,06 млн, 1992 – 52,24 млн. Потім пішов спад: 1993 – 52,11 млн, 1994 – 51,73 млн, 1995 – 51,3 млн, 1996 – 50,82 млн, 1997 – 50,37 млн, 1998 – 49,92 млн, 1999 – 49,43 млн, 2000 – 48,92 млн, 2001 – 48,46 млн осіб. Після перепису, в 2002 році статистика наводила дані про трохи більше 48 млн осіб населення, в 2003 – 47,62 млн, на кінець 2004 року – 47,28 млн. Показники народжуваності впродовж цих років знижувалися, смертності – збільшувалися. Станом на 1 грудня 2007 року чисельність українського населення склала 46,398 млн чоловік.

Висока смертність є нашою найбільшою проблемою. На думку демографів, українці втратили здатність опору агресивному зовнішньому середовищу. Особливо це помітно за чоловічою частиною населення України. Так, у середньому українські чоловіки живуть на 11 років менше, ніж жінки, частіше хворіють на важкі захворювання і різні види залежності. За цими показниками Україна, серед всіх країн Європи і Центральної Азії – на другому місці з кінця.

За  оприлюдненими у жовтні прогнозами Інституту демографії і соціальних досліджень Національної академії наук, до 2050 року чисельність населення України може скоротитися до 35 мільйонів чоловік.

Правда, вже через два роки до України увірвуться тисячі нелегалів. У вівторок парламент України ратифікував угоду між Україною і ЄС про реадмісію – беззастережне повернення на нашу територію громадян України і третіх країн, які порушили режим легального перебування в країнах Європейського союзу.

На практиці це означає, що з січня 2010 року на територію нашої країни прибуватимуть тисячі депортованих громадян третіх країн – росіян, китайців, нігерійців тощо, які прострочили візи і посвідки на проживання, а також які нелегально перейшли кордон.

Тобто, якщо громадянин третьої країни раніше жив або знаходився в Україні з візитом, приблизно в той же самий час нелегально (або легально, але прострочив візу), в`їхав, скажемо до Німеччини, через 5 років його затримали як нелегала, то Україна зобов`язана прийняти його на свою територію. Далі такого громадянина Україна зобов`язана або утримувати на своїй території, або відправити додому власним коштом (у тому випадку, якщо з його країною є договір про повернення нелегалів). Тобто, швидше за все, депортовані з Шенгенської зони громадяни накопичуватимуться на наший території.

За матеріалами mignews.com.ua

 

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