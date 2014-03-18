МОЗ збирає дані щодо потреб регіонів у ліках та медичних виробах

За інформацією Управління моніторингу державних цільових програм та державних закупівель МОЗ України, нині, відповідно до запропонованої профільними номенклатурними комісіями МОЗ України номенклатури закупівель, узагальнюються і аналізуються заявки для забезпечення трансплантації органів і тканин, на закупівлю актиретровірусних препаратів для лікування ВІЛ/СНІДу, за напрямами забезпечення хворих дітей, зокрема, лікування хвороби Гоше, мукополісахаридозу, аутизму, фенілкетонурії, муковісцидозу, дитячого церебрального паралічу, гемофілії, ювенільного ревматоїдного артриту, вроджених імунодефіцитів, хронічних вірусних гепатитів, для скринінгу на фенілкетонурію, гіпотеріоз, адреногенітальний синдром і муковісцидоз тощо, а також для забезпечення препаратами для хворих на гемофілію дорослого віку, розсіяного склерозу, вірусних гепатитів В і С, забезпечення репродуктивного здоров’я нації тощо.

Також розпочинається збір заявок на закупівлю імунобіологічних і онкологічних (онкогематологічних) препаратів, медикаментів і медичних виробів для лікування серцево-судинних захворювань тощо.

Після проведення процедур державних конкурсних закупівель і подальшого укладання відповідних договорів закупівлі, будуть здійснюватися поставки медикаментів на виконання укладених договорів і подальше забезпечення закладів охорони здоров’я згідно наданих заявок.

Враховуючи тривалість процедур конкурсних закупівель, перші суттєві поставки медикаментів очікуються у травні-червні поточного року.