Поліпи товстої кишки можуть зумовити розвиток раку

Як повідомили УНІАН у МОЗ, в Україні триває місяць боротьби з колоректальним раком. Протягом березня провідні проктологи та проведуть низку інформаційних заходів із актуалізації теми колоректального раку, можливостей профілактики та ранньої діагностики захворювань товстої та прямої кишки.

Медики підкреслюють, що поліпи товстої кишки, зокрема аденоматозні поліпи, становлять загрозу щодо розвитку колоректального раку.

Ця патологія є третім найпоширенішим видом онкологічних захворювань в усьому світі. У Європі колоректальний рак є другою за поширеністю злоякісною пухлиною. У структурі захворюваності на злоякісні новоутворення у чоловічого населення колоректальний рак посідає один із перших місць.

Протягом останніх років колоректальний рак входить до п’ятірки найпоширеніших злоякісних новоутворень в Україні. Згідно з уточненими даними Національного канцер-реєстру України, у структурі захворюваності на злоякісні новоутворення рак ободової та прямої кишок у чоловіків посідав відповідно 6 і 5 місця, у жінок – 4 і 7 місця. В структурі смертності від злоякісних новоутворень патологія ободової та прямої кишок посідала 5 і 4 місця серед чоловіків, 3 і 4 місця – серед жінок.