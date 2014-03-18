Члени НКРЕ перерахували кошти для медичного забезпечення Української армії

Голова та члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, перерахували тижневий заробіток Міністерству оборони для медичного забезпечення Українського війська.

Про це УНІАН повідомили у Відділі інформації та комунікацій з громадськістю НКРЕ.

Як зазначається в повідомленні, «наші військовослужбовці гідно та стійко переносять усі труднощі військової служби, але всі ми знаємо, в яких складних обставинах вони опинилися. Тому голова та члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, перерахували тижневий заробіток Міністерству оборони для медичного забезпечення Українського війська. НКРЕ закликає держслужбовців, усіх небайдужих громадян допомогти нашим захисникам - матеріально підтримати Українську армію».

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно ухвалила пропозицію Президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь проголосували про приєднання Криму до РФ.