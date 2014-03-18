Чому розвивається кіста яєчників

Відтоді як стало поширене ультразвукове дослідження, гінекологи все частіше стали ставити діагноз «кіста яєчника». Раніше діагностувати кісту було складно, бо вона може протікати безсимптомно, рідко має великі розміри і не призводить до серйозних ускладнень, пише Lady.tochka.net.

У нормі щомісяця в яєчнику дозріває і лопається фолікул (до середини менструального циклу), і з нього виходить яйцеклітина, яка потрапляє в маткову трубу для можливого запліднення. На місці фолікула утворюється жовте тіло, термін життя якого всього 10-14 днів. Воно має стати підтримкою для плода, поки не сформується плацента. Якщо не відбувається зачаття, настає відторгнення слизової оболонки матки і менструація.

Як правило, розвиваються кісти з фолікула, що дозріває в яєчнику. Кіста утворюється на місці фолікула, котрий не лопнув, і містить рідину, яку виробляють клітини стінок кісти. Чим більше рідини скупчується в порожнині, тим більша за розмірами стає кіста.

З усіх захворювань яєчників кіста трапляється частіше за інші, і є доброякісною пухлиною. Саме слово «кіста» означає «бульбашка», і це слово безпосередньо відображає суть патологічних процесів.

Слід відзначити, що більшість кіст не небезпечні для здоров'я жінки і часто проходять самостійно без будь-якого лікування, такі кісти називаються функціональними або тимчасовими.

Їх не потрібно видаляти, зазвичай вони не досягають великих розмірів і «проходять» самі протягом декількох менструальних циклів.

Але можлива поява і патологічних кіст (дермоїдних і ендометріоїдних), які самі не «пройдуть» і їх обов'язково потрібно видаляти хірургічно. У ряді випадків дермоїдна кіста може дати ускладнення або перекрутитись, в результаті у хворої жінки з'являється різкий біль в животі. У таких випадках хірургічне втручання має бути здійснене негайно.

Часто кісти яєчників ніяк себе не проявляють, менструація не порушується, цикл регулярний, а виявляються вже як знахідка при огляді у гінеколога або при ультразвуковому дослідженні.

У міру збільшення розмірів кісти можуть з'явитися серйозніші симптоми - порушення менструального циклу, сильні тягнучі болі внизу живота, запальний процес в яєчниках. Якщо кісти досягають гігантських розмірів, болі можуть бути з боків живота, живіт збільшений в розмірах, а жінок турбують часті позиви до сечовипускання.

Ознаками, що вказують на наявність захворювання, є нерегулярні болісні менструації, збільшення розміру живота.

Можливі й інші симптоми:

біль внизу живота, який може з'являтися без видимих ​​причин,

порушення менструального циклу,

тривалі і болісні місячні,

болі внизу живота після фізичних навантажень, статевого акту, а також під час сечовипускання або випорожнення кишечника.

кров'янисті виділення з піхви

безпліддя.

Кісти яєчників можуть розвиватися під впливом цілої низки причин, найбільш поширеними з яких є:

1. гормональна дисфункція (рання менструація, порушення процесів дозрівання фолікула і овуляції)

2. запальні процеси в яєчниках

3. гіпотиреоз (зниження функції щитовидної залози) та інші ендокринні захворювання

4. хірургічне переривання вагітності: аборти і міні-аборти

Тактику лікування вибирає лікар залежно від складності захворювання та його форми. Воно може бути консервативним (медикаментозним) або ж хірургічним.