Рінат Ахметов став переможцем у номінації «Турбота про майбутнє»

15 січня, відбулося вручення премій «Визнання донеччан», заснованих виконкомом Донецької міськради. У номінації «Турбота про майбутнє» переможцем став народний депутат України, президент Благодійного фонду «Розвиток України» Рінат Ахметов. На церемонії вручення нагороди директор фонду Анатолій Заболотний розповів про плани фонду на майбутнє.

- Благодійний фонд «Розвиток України», напевно, єдина в країні структура, що займається в таких значних обсягах допомогою дітям?

- Давайте все-таки розпочнемо з того, що нагороджено персонально Ріната Ахметов. Це не випадково. Рінат Леонідович, будучи народним депутатом, президентом ФК «Шахтар», президентом Благодійного фонду «Розвиток України», у величезних масштабах займається добродійністю. Справді, можна сказати, що йому сьогодні немає рівних ні в Донецьку, ні, мабуть, в Україні загалом.

- Які акції плануєте проводити цього року?

- Буде продовжена благодійна акція «Шахтар» - дітям», що проходить ось уже сім років 19 грудня, у День святого Миколая. Цього року було прийняте принципове рішення про те, що глобальну проблему сирітства слід вирішувати системно. Виділено 15 млн. гривень на розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт. Ми повинні не просто допомагати інтернатам і дитячим будинкам, але сприяти скороченню соціального сирітства. Дітей, що живуть поза родиною, має ставати дедалі менше. Протягом січня фонд розробить велику програму з розвитку сімейних форм виховання. Вона буде реалізовуватися, починаючи з поточного року.

Крім того, у чотирьох регіонах України (Донецькій, Луганській, Закарпатській області й Республіці Крим) стартує програма підтримки багатодітних родин. Зрозуміла річ, що особистість такого масштабу, як президент фонду Рінат Ахметов, не може обмежуватися у своїй діяльності тільки, припустимо, східними регіонами країни. Так що в цьому випадку, як бачите, охоплюються й захід, і схід, і південь України.

Не слід забувати про те, що під керівництвом Ріната Ахметова і його команди реалізується велика програма з боротьби з туберкульозом. Ми про цього вже заявляли. Зараз вона щільно впроваджується не тільки в Донецькій області, але й на території всієї України. Можна сказати, що тут застосовано революційний підхід, який змінює, насамперед, систему. Зрозуміло, передбачений і ремонт лікарень, і забезпечення їх ліками. Але головне, ми змінюємо систему, щоб вона працювала на інтереси людей, а не на інтереси медзакладів.

- Тобто, знову ж таки системне вирішення проблеми?

- Цілком правильно. Це не точкова допомога, а саме системне рішення. Нещодавно були фахівці з Москви, які з упевненістю зазначили, що ми робимо те, що ніхто в СНД не практикував. Наша програма близька до тієї, яку реалізувала Маргарет Тетчер, коли була проведена реформа системи охорони здоров`я Великобританії.

www.fdu.org.ua