Як зберегти білизну зубів

Відбілювання — це хімічний процес, а значить воно не є абсолютно безпечним. Ця процедура протипоказана вагітним жінкам, матерям у період вигодовування грудьми, а також людям з підвищеною чутливістю зубів чи тріщинами на емалі.

Гарний спосіб збереження білизни — паста та зубна щітка. Останню потрібно змінювати щомісяця. Стосовно зубної пасти, то її потрібно обирати керуючись порадами стоматолога. Поширеними є відбілюючі пасти. Вони заповнили прилавки всіх супермаркетів. Їх неправильне використання може призвести до побічних дій — підвищена чутливість зубів до холодного та гарячого, спазми та раптові болі. Тож перед їх використанням проконсультуйтеся з лікарем. Він порадить необхідну пасту та призначить схему користування.

Правильний щоденний догляд за зубами допоможе зберегти їх здоров’я та красу:

- чищення зубів вранці після їжі та ввечері перед сном;

- використання флосів — спеціальних зубних ниток;

- полоскання ротової порожнини після кожного прийому їжі;

- щорічний профілактичний огляд зубів у стоматолога.

Негативно на зубну емаль впливають: чорний чай, кава, цукерки, зокрема льодяники, сухарі.

Покращують стан зубів такі продукти, як морква, яблука, груші, капуста. Щоденно раджу вживати сиру морквину та яблуко. Крім того, що вони містять вітаміни та мікроелементи необхідні для зубів, вони прекрасно очищають та масажують їх.

Серед народних методів прекрасним відбілюючим засобом є сік зеленого грецького горіха та звичайна таблетка активованого вугілля. Хоча ними не слід зловживати.