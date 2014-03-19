Помічник Генсека ООН подякував українським лікарям за милосердя та професіоналізм

Помічник Генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шиманович подякував українським лікарям за милосердя та професіоналізм, проявлені під час Майдану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це Шиманович сказав під час відвідування Київської міської клінічної лікарні №17.

Цей медичний заклад був обраний не випадково, адже саме ця лікарня під час загострення сутичок у центрі Києва прийняла фактично найбільшу кількість постраждалих. Нині тут доліковуються поранені громадяни.

Під час зустрічі із головним лікарем закладу Миколою Дьоміним Шиманович обговорив, яким чином у лікарні забезпечується рівний доступ до надання медичних послуг різним верствам населення, проблеми фінансування установи та системи охорони здоров’я загалом та запитав фахівця про бачення майбутньої моделі системи охорони здоров’я, яка забезпечила б доступність та якість лікування.

Помічник Генсека ООН також поспілкувався із двома постраждалими під час сутичок на Майдані, які ще залишаються на реабілітації в лікарні. Він побажав їм швидко одужати та повернутися до родин, а лікарям подякував за фахову медичну допомогу в складних політичних умовах.

«Я вражений роботою українських лікарів, які в надскладних умовах напруженого протистояння цілодобово надавали медичну допомогу постраждалим із різних політичних таборів. Це найвищий прояв милосердя та професіоналізму», - сказав Шиманович.