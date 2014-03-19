Причини післяпологової депресії

Вас виписують з пологового будинку, у вас на руках прекрасний малюк частинка вас і вашої душі. Вас вітають, вдома чекають гості і застілля, організоване з нагоди народження малюка. А у вас на думці одне: «Господи, як мені хотілося вас всіх не бачити». Вам хочеться відпочити, побути одній, а вся ця метушня навколо - викликає тільки роздратування. Це і є післяродова депресія, вірніше її симптоми.

Одна з причин - це гормони і сам процес пологів. Молода мама відчуває свою спустошеність, утому, безсилля і тривогу за свого малюка. Вона народила, вона віддала багато сил віддала щось від себе. Їй потрібен час на відновлення, а його-то якраз і немає. Звідси і з'являється це страшне невдоволення власним життям.

По поверненню додому, післяпологова депресія не те що відступає, вона навпаки, розквітає новими барвами і обставинами. Жінці хочеться виспатися, відпочити, повернуться до колишнього життя, яке у неї було. А тут постійний плач маленького чоловічка, загальна втома, біль у грудях, та ще й домашні справи, кількість яких зросла у зв'язку з появою нового члена сім'ї.

І тим не менш, цей стан треба пережити. Спочатку потрібен відповідний внутрішній настрій. Молода мама думає, що вона єдина на всьому білому світі, хто переживає такий складний період у своєму житті. Це не так, його проходить кожна жінка. Щоб у цьому переконатися потрібно більше спілкуватися з такими ж молодими матусями. Тоді ви зрозумієте, що через це справді проходять всі. Коли це усвідомлено, то ви вже зробили один крок, щоб післяпологова депресія відступила.

Найбільша проблема в тому, що накопичується величезний недосип і загальна втома на його тлі. Малюк народився, а спати все ще не дає. Щоб висипатися, візьміть собі за правило відпочивати тоді, коли спить дитина. Домашні справи почекають. Навіть якщо ви не звикли спати вдень, і якщо вам це ніколи не вдавалося, то з малюком це вийде дуже швидко. Вам потрібно тільки сісти або прилягти на диван. Коли малюк засне, ви не помітите, як заснете самі. Привчіть себе до цього, і проблема вашого сну буде вирішена.

Друга проблема - це домашні справи. У жінки їх завжди було багато, а з народженням дитини їх загальна кількість тільки зростає. Післяпологова депресія буде прекрасно себе почувати, якщо ви не зможете скоротити чи оптимізувати обсяг домашніх справ. Спочатку навчіться виконувати все найскладніше на початку дня. Ранок - час, коли у вас багато сил. Це найкращий час для готування їжі або прибирання.

Не забувайте про свіже повітря. Маленькій людині обов'язково потрібно гуляти кожен день, а найцікавіше те, що ці прогулянки необхідні мамі ні трохи не менше. Ви опиняєтеся на вулиці, ви вільні від домашньої рутини, ви зможете провести час у спокої і гармонії. Це дуже важливо для вашого душевного стану. Слідкуйте при цьому за своєю зовнішністю. Косметичні процедури вам робити ніколи, але ось одягнутися охайно - вам по силам. Молода мама завжди викликає посмішку розчулення уперехожих, а вам буде приємно таке ставлення. Відчуєте себе красивою і щасливою, і післяпологова депресія відступить.

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