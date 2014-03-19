Чому виникає печія і як її приборкати

Печія - це досить неприємне відчуття печіння або болю в ділянці за грудиною, яке виникає при подразненні стінок стравоходу кислим шлунковим соком, пишет Lady.tochka.net.

Основною причиною печії є зворотне затікання кислого вмісту шлунку в стравохід через порушення роботи сфінктера між ними. На відміну від слизової оболонки шлунка, яка добре захищена від подразливої дії кислоти, слизова оболонка стравоходу не має ніякого захисту від кислого шлункового соку і швидко запалюється при контакті з ним.

Печія після їжі настає через декілька причин:

вагітність;

куріння;

алкоголізм;

ожиріння;

різноманітні захворювання стравоходу і шлунка;

фізичні навантаження з підвищенням внутрішньочеревного тиску;

переїдання;

неправильне харчування.

Основними симптомами є:

болі в грудній ділянці більше 2 годин;

зазвичай печія посилюється після їжі;

тісний одяг або положення лежачи викликають і підсилюють приступ виниклої печії;

біль і його посилення не пов'язані з фізичними навантаженнями.

Інші симптоми можливі не завжди:

неприємний присмак у роті;

захриплість голосу;

постійний сухий кашель;

напади утрудненого гучного дихання;

відчуття в горлі кома.

Харчування при печії має виключати цілий ряд продуктів: шоколад, каву, міцний чай, м'яту, мелісу, спеції, жирне м'ясо (баранина, свинина, телятина), майонез, маргарин, цитрусові, спиртні напої. Це особливо важливо, якщо печія з'являється постійно. Уникати цих продуктів необхідно і людям з різними розладами шлунка для профілактики печії.

Щоб позбутися печії в домашніх умовах, необхідно дотримуватися принципів правильного харчування. Це досить просто. Головне - це дробове харчування. У день має бути не менше 5-6 прийомів їжі, кожна порція повинна важити не більше 600-800 грам. При печії їжу краще не запивати.

Перш ніж починати самостійне лікування, майте на увазі, що симптоми, що нагадують печію, можуть спостерігатися при деяких захворюваннях внутрішніх органів, що не мають абсолютно ніякого зв'язку з печією і вимагають проведення зовсім іншого лікування під контролем лікаря. Навіть якщо ви впевнені в тому, що у вас печія, але ще жодного разу не консультувались у лікаря з приводу причин таких симптомів - це якраз привід обстежитися і пройти курс лікування від захворювань шлунка і кишечника, що часто маскуються під печією.

Народні засоби підійдуть тільки в комплексі з порадами лікаря.

Печія припиняється, якщо протягом 5 хвилин пожувати зерна ячменю.

Якщо постійно турбує печія, необхідно щодня їсти гречану кашу. Можна зварити з нею суп і додати трохи моркви або використовувати як гарнір до риби.

Добре допомагають трави від печії - звіробій, подорожник і суцвіття ромашки. Трави необхідно змішати в пропорції 4:4:1 і залити склянкою окропу. Дати настоятися протягом 2-х годин і пити по столовій ложці три рази на день.

20 г трави сухоцвіту залити склянкою окропу. Настояти протягом трьох годин і пити по столовій ложці за 15 хвилин до прийому їжі.

Сушений корінь селери необхідно подрібнити до стану порошку. Дві чайні ложки такого кореню залити склянкою окропу і настоювати півгодини. Скляку настою необхідно випити за добу.

Потрібна швидка медична допомога, якщо печія супроводжується темним або кров'яним випорожненням, кров'янистою блювотою, болями в грудях чи спині або сильними болями з ​​нудотою, потовиділенням або блюванням.