Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській області

За інформацією Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я України", з 10 по 16 березня 2014 року у всіх регіонах України захворюваність на грип та ГРВІ не перевищує епідемічні пороги та знаходиться в межах від 1,5% в Дніпропетровській до 77,5% в Івано-Франківській областях.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, за звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 227 002 особи, із них 143 795 (63,4 %) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 49,9 на 10 тисяч населення.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 78,4, найменший – у Харківській областях – 18,3 на 10 тис. населення.

За звітний тиждень госпіталізовано 9 904 особи, із них 7 192 (72,6 %) - діти до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих та дітей до 17 років зменшився відповідно на 18,6 % та 21,3 %.

За тиждень на території України серед хворих на грип зареєстровано чотири лабораторно підтверджених летальних випадки: два в Одеській області та по одному в Запорізькій і Черкаській областях.

З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 246 743 особи. За звітний тиждень щеплено проти грипу 91 особа, що на 52,3 % менше, ніж за минулий тиждень. Питома вага дитячого населення, серед щеплених осіб проти грипу становить 16,0 %.