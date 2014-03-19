Пацієнти замісної терапії у Криму можуть залишитися без ліків

На сьогодні запасу лікарських препаратів для замісної підтримувальної терапії (ЗПТ), а саме метадону та бупренорфіну, на півострові вистачить лише на кілька тижнів. Найскладніша ситуація в Севастополі, де пацієнтам вже почали вимушено знижувати дозування препаратів.

Про це УНІАН повідомили в Міжнародному Альянсі з ВІЛ/СНІД в Україні.

Як відомо, ЗПТ та препарати для неї заборонені в Російській Федерації, тому ліки можуть бути поставлені тільки з материкової частини України. На сьогоднішній день через блокування автошляхів до Криму, заблоковані озброєними людьми, здійснення поставки ліків неможливо (кожна партія наркотичних засобів повинна супроводжуватися збройною міліцейською охороною).

У Криму ЗПТ впроваджується вже 9 років, майже 800 наркозалежних пацієнтів щодня отримують відповідне лікування на базі місцевих лікувальних закладів у Сімферополі, Севастополі, Ялті, Євпаторії, Феодосії, Керчі та інших міст. Позбавлення пацієнтів Криму цього життєво важливого лікування може призвести до соціального вибуху. Зупинка ЗПТ в Криму через вичерпання препаратів і припинення ЗПТ може призвести до того, що сотні пацієнтів і члени їх сімей поповнять ряди біженців з півострова.

Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні офіційно звернувся до влади Криму для оперативного врегулювання цієї серйозної проблеми. Як міжнародна недержавна організація, Альянс готовий виступити посередником між уповноваженими органами України і Криму, щоб найближчим часом здійснити гуманітарну постачання запасу препаратів, якого повинно вистачити для потреб ЗПТ на 6 місяців.

Звертаємося до представників нової влади Криму із закликом не допустити настання вкрай негативних наслідків, проявити гуманізм і негайно приступити до організації постачання препаратів.