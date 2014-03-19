Туберкульоз часто маскується під грип

Туберкульоз часто ховається під маскою грипу, який довго не проходить. Якщо людина кашляє понад двох тижнів, відчуває біль у грудній клітці, ядуху, втрачає апетит, відчуває себе слабкою і має підвищену температуру (37,2-37,5), їй необхідно негайно обстежитися. Однак, на жаль, громадяни, відчувши симптоми туберкульозу, часто не мають уявлення, з чим вони зіткнулися, бо займаються самолікуванням і інфікують оточуючих. Тим часом хвороба загострюється, а шанси на швидке одужання тануть щодня.

Лікування туберкульозу - процес дорогий і малоприємний. Досить сказати, що при виявленні хвороби обов'язковим є стаціонарне лікування протягом 2-х місяців. Ще чотири місяці триває амбулаторне лікування. Таким чином, процес лікування в середньому триває півроку. Але, маючи навіть зовсім незначні залишкові зміни в легенях, пацієнти знаходяться під наглядом лікарів ще 4 роки. І в період загострення хронічних хвороб - навесні та восени - вони проходять курс профілактичного лікування.

Головна небезпека туберкульозу в тому, що люди недооцінюють наслідки хвороби. Туберкульоз може вражати будь-які органи людини - очі, кістки, головний мозок, шлунок тощо, хоча найчастіше це складне захворювання вражає легені. Туберкульозна паличка (паличка Коха) розмножується в організмі і виділяє токсини, які всмоктуються кров'ю. Виникає інтоксикація, захворювання тягне легенево-серцеву недостатність. Все це веде до вірної смерті людини, якщо хворобу вчасно не зупинити.