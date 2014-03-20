ГПУ і СБУ перевіряють діяльність заступника міністра охорони здоров'я Богачова - міністр

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Олег Мусій.

«Я ініціював перевірки з боку ГПУ і СБУ, які вже перевіряють його (Богачева) діяльність, всі тендерні закупівлі. Вся тендерна мафія буде виведена на чисту воду. Це моя публічна позиція», - заявив міністр, якого цитує РБК-Україна.

Він підкреслив, що всі чутки про те, що Богачов може залишитися в міністерстві, поширюються самим Богачовим.

«Він явно намагається домовитися, але це у нього не вийде. Я особисто зроблю все, щоб він був звільнений. І притягнутий до відповідальності. Але він не просто відмовляється писати заяву про звільнення - він її спочатку написав, а потім відкликав. Це хитрість, через яку не можемо його звільнити саме зараз. Але це відбудеться однозначно», - запевнив Мусій.

Богачов був призначений на свою нинішню посаду 2 березня 2012 року указом №178/2012 президента Віктора Януковича.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що тендерний комітет МОЗ під керівництвом Богачова допоміг освоїти мільярд при закупівлі автомобілі екстреної медичної допомоги.