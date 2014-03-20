Через тривожні події в країні українцям загрожують інсульти - професор Поліщук

Багато людей, особливо старшого віку, які багато часу протягом дня приділяють перегляду новин про тривожні події в країні, телетрансляціям з гарячих точок, можуть отримати інфаркт або інсульт, пише Дзеркало тижня.

"Емоційний фактор є одним з пускових механізмів розвитку як інфарктів, так і інсультів", - вважає президент Всеукраїнської асоціації боротьби з інсультами професор Микола Поліщук.

"В Україні щорічно мозковими інсультами захворює 105-110 тисяч осіб. Основні причини - гіпертонічна хвороба, неконтрольоване артеріальний тиск, пороки серця, діабет та тютюнопаління. 35-36% пацієнтів з інсультами мають вік до 60 років", - додав професор.

"Сьогодні складно навести конкретні дані, що відображають ситуацію із захворюваністю останніх місяців, однак можна однозначно сказати, що інсульти на тлі стресових ситуацій трапляються у людей більш молодого віку", - сказав Поліщук.

"Звичайно, людина не може бути байдужою до подій, сприймати інформацію відсторонено, але необхідно намагатися уникати емоційних перевантажень. Людям старшого віку, що страждають артеріальною гіпертензією, раджу менше дивитися тривожні телепередачі, переключати думки на щось інше, піклуватися про себе і своїх близьких. І не забувати регулярно приймати гіпотензивні та заспокійливі препарати", -зазначив він.

_ Незалежно від того, брав участь осіб в подіях або ж дивився їх по телевізору, він все одно відчуває на собі їх вплив, - каже Людмила Боброва, практикуючий психолог, член Української спілки психологів та психотерапевтів. - Багато людей сьогодні знаходиться в стані стресу або в постстресовому синдромі. Вони відчувають тривогу, яку не можна передати словами і пояснити, депресивні стан, у них загострився страх смерті і страх за майбутнє близьких. Люди, які в дитинстві пережили війну, і люди, чиї родини стикнулися з війною (Афганістан, Нагірний Карабах, Осетія, Абхазія та ін. гарячі точки) особливо гостро переживають цю ситуацію. У ці важкі дні кожен в душі пережив свій Майдан, свою внутрішню конфронтацію".

"Це відбилося і на атмосфері в сім'ях. Деякі сім'ї згуртувалися, стали міцнішими, стиснулися в один "кулак". Інші, навпаки, стали слабшими, занурилися в атмосферу роздратування, конфліктів. Особливо чутливі до всього діти. Навіть якщо батьки захищають їх від того, що відбувається, від потоку негативних новин, діти відчувають загальну атмосферу тривоги, чують від дорослих тривожні новини, відчувають недомовки. У дітей почастішали неврози, панічні атаки, безсоння, тривожні стани, що виражаються по-різному - від агресії до безпричинної плаксивості", - зазначила психолог.