Як виявити симптоми ревматизму

Ураження серця не завжди можна вчасно побачити: буває, що воно проходить безсимптомно. В цьому випадку про ревматизм дізнаються в дорослому віці, коли хвороба вже запущена, опісля багатьох років після ангіни, що дала початок процесу (так у більшості випадків і відбувається). При цьому формується порок серцевого клапана, найчастіше — мітрального, що призводить до інвалідності і часто потребує хірургічного лікування. Якщо симптоми все-таки є, то дитина поскаржиться на біль у серці, втому, слабкість при ходьбі, їй важко підніматися по сходах через задишку і серцебиття. При медогляді лікар виявить почастішання пульсу, розширення серця, шум і інші ознаки серйозного захворювання.

Суглоби вражаються приблизно в 50% випадків. У цьому випадку у дитини з`являється жар, пухлина і різкий біль у суглобах. Найраніше захворюють колінні, гомілковостопні, ліктьові суглоби, а потім ревматизм може уразити і дрібні суглоби руки, стопи і навіть хребта. Від інших захворювань суглобів ревматизм відрізняється тим, що біль і пухлина в одному суглобі тримаються недовго, зазвичай не більше 2-3 днів, в окремих випадках затягуються на 1–2 тижні. Але, зникнувши в одному суглобі, біль швидко переходить в наступний і так далі. Ревматизм, таким чином, ніби перескакує, перелітає з одного суглоба на іншій; звідси виник термін хвороби: летючий ревматизм. Ще одна особливість у тому, що, який би не був сильний біль і пухлина, через кілька тижнів вони безслідно зникають, не залишаючи наслідків.

Уражається нервова система. Ця форма ревматизму виявляється у вигляді так званої хореї. Вражається головний мозок. Хвороба починається мало помітними ознаками. Людина стає дратівливою, плаксивою. З`являються легкі сіпання в руках, обличчі. Предмети можуть випадати з рук, псується почерк. Коли це відбувається у дитини, то вдома і в школі часто вважають все це за витівку, через яку іноді настає покарання. Потім сіпання посилюються, хворому стає важко ходити і правильно сидіти, мовлення стає незрозумілим. У важких випадках можуть з`явитися паралічі і майже повна втрата мовлення.