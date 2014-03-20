Колектив Київської психлікарні вирішив перерахувати денну зарплату українським військовим

Працівники Київської міської психоневрологічної лікарні №1 вирішили перерахувати колективну денну заробітну плату на підтримку вітчизняної армії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, про таке рішення медичного персоналу заявив головний лікар закладу В’ячеслав Мішиєв.

«Медична спільнота просто не має права стояти осторонь подій, що відбуваються сьогодні у країні. Для лікаря життя людини – то найвища цінність. І ми хочемо показати нашим військовим, що завжди будемо поруч з ними в їх прагненні захистити українців», – зазначив Мішиєв.

Розмір суми, що буде перерахована від кожного конкретного працівника залежить від окладу та складатиме 100-170 грн. Загальна ж сума очікується в розмірі близько 250 тис. грн.

У профільному департаменті КМДА підтримали ініціативу столичних психіатрів. Співробітники департаменту виявили бажання долучитися до медиків міської психоневрологічної лікарні. Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Віталій Мохорєв зазначив, що інші медичні заклади столиці також можуть перераховувати кошти на потреби армії.