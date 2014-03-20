Всесвітня асоціація медичного туризму пропонує Україні допомогу в інвестуванні охорони здоров’я

Всесвітня асоціація медичного туризму вважає, що Україна є дуже привабливою для іноземних інвесторів та пропонує допомогу в інвестуванні закладів охорони здоров’я та реформуванні галузі.

Про це заявив голова управління Всесвітньої асоціації медичного туризму Емін Чакмак під час зустрічі з міністром охорони здоров’я України Олегом Мусієм, повідомила прес-служба МОЗ України.

Чакмак поінформував українського міністра про завдання Всесвітньої асоціації медичного туризму, які полягають в підвищенні кваліфікації медичного персоналу, залученні інвестицій в сферу охорони здоров’я та, звичайно, пошуку оптимальних умов та закладів охорони здоров’я для лікування пацієнтів, які не можуть отримати на своїх територіях, з-за певних юридичних чи організаційних причин, адекватну та комплексну медичну допомогу.

«Медичний туризм у світі є дуже розвиненим, і Україна в цьому плані є дуже привабливою для іноземних інвесторів. Тому, як партнери, хотіли б завжди бути поруч з українцями – і в складні, і в безхмарні часи. Саме зараз наша організація пропонує допомогу Україні в інвестуванні закладів охорони здоров’я та реформуванні галузі, і ми готові обговорити можливості спільної реалізації ряду проектів», - сказав він.

Мусій підтримав думку свого закордонного колеги, зазначивши, що Україна має багато привабливих рекреаційних зон з унікальними можливостями та медичних закладів для інвестування. Це стосується Західної України зі своїми природними особливостями та тих областей, що мають джерела мінеральних та лікувальних вод, природні реабілітаційні центри, тому наша країна може стати потужним центром для медичного туризму.

«В Україні існує ряд багатопрофільних лікарень, які потребують інвестицій для повноцінного функціонування, наприклад, Охматдит. Також необхідне створення спеціалізованого центру з трансплантації кісткового мозку, реалізація якого дозволить суттєво економити державні кошти на лікування таких пацієнтів за кордоном та є доволі привабливим бізнес-проектом для залучення пацієнтів із інших країн. І подібних проектів для фахової співпраці в Україні достатньо, оскільки політика нового українського уряду полягає у широкому залученні інвестицій, відкритості до співпраці з закордонними партнерами та прозорості усіх процедур», - зазначив міністр.

Мусій подякував закордонному колезі за прояв турботи та милосердя і заявив, що кількість постраждалих, які нині перебувають на лікуванні в національних закладах охорони здоров’я, постійно знижується та їм надається необхідна медична допомога у повному обсязі, тому пропозиція Чакмака є дуже вчасною для надання українцям фізичної та психологічної реабілітації в післяопераційних періодах.