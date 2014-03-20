Реалізація медичної реформи в Україні буде продовжена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я України Олег Мусій.

Він підкреслив, що медична реформа, яка проводилась протягом останніх трьох років, базувалася на напрацюваннях 2004-2006 років, коли міністрами охорони здоров’я були Микола Поліщук та Василь Князевич.

«На 70-80% я поділяю ті кроки, які були задекларовані (минулою владою - УНІАН). Ця реформа здійснювалася не так, як потрібно. Багато законів переносилося, багато не прийнято. Тому реформа буде серйозно переглянута. Повністю зупинена не буде. Ми зобов’язані виконувати ці закони», - сказав Мусій.

За його словами, у 2014 році буде проведено аналіз результатів реформи у пілотних регіонах, щоб запропонувати вдалі напрацювання для усієї України.

«Перший крок – це грунтовний аналіз стану речей у системі охорони здоров’я і того, що відбулося під назвою «реформа», - зазначив Мусій.

Як повідомляв УНІАН, «пілотними» регіонами із впровадження реформ в охороні здоров'я є Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області та м. Київ.

В рамках медичної реформи передбачалися зміни у роботі первинної медицини, екстреної медицини, введення медичного страхування, скорочення кількості медзакладів та відкриття амбулаторій сімейної медицини.

23 лютого 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон про введення мораторію на ліквідацію закладів охорони здоров'я та скорочення працівників цих закладів.

Цим законом запроваджується мораторій на ліквідацію лікарень, поліклінік, амбулаторій фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі які розташовані на території сільських та селищних рад) та інших медичних закладів державної та комунальної форми власності.