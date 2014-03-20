Призначення заступників міністра охорони здоров’я заблоковано ставлениками попередньої влади

Призначення керівників та заступників міністра охорони здоров’я заблоковано ставлениками попередньої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я України Олег Мусій.

"На сьогодні призначення керівників та заступників міністра охорони здоров’я України, а також звільнення попередніх практично заблоковано попередньою владою. У мене немає змоги звільнити заступника міністра охорони здоров’я, керівника апарату Романа Богачова, тому що він спочатку написав заяву, а потім офіційно відкликав цю заяву, зареєструвавши ці документи у Кабінеті міністрів. Попри те, що сьогодні він не бере жодної участі в управлінні МОЗом. Наскільки мені відомо він знаходиться на лікарняному, чи ще десь. У крайньому випадку, у міністерстві я його не бачу», - сказав міністр.

Мусій наполягає, що Богачов має подати у відставку, "як людина, яка була ставлеником попередньої влади, яка була учасником усіх тендерних закупівель і, по суті, очолювала корупцію у Міністерстві охорони здоров’я України".

"Я категорично ніколи не погоджуся, щоб ця людина залишилася на своїй посаді," - наголосив Мусій.

Міністр також додав, що за його ініціативою, сьогодні правоохоронні органи проводять у МОЗ комплексну перевірку діяльності тендерного комітету та Богачова.

"Це перевірка з ГПУ, СБУ та МВС найближчим часом буде завершена і дана оцінка роботи Богачова, як голови тендерного комітету", - сказав Мусій.