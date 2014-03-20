Скорочень фінансування державних програм у медицині не буде - Мусій

Скорочення фінансування державних програм у медицині не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я України Олег Мусій.

Він наголосив, що це, насамперед йдеться про програми, які стосуються заробітних плат медичних працівників.

«Зарплата буде збережена, не зменшена. Єдине, що вона не буде підвищена, як планувалося у кінці року. Вона залишиться на тому ж рівні. Друге, капітальні видатки, капітальні будівництва корпусів, нових проектів будуть заморожені до тих пір, поки у бюджеті України не з’являться додаткові кошти – або від економіки, яка запрацює, або від іноземних інвесторів. Що стосується закупівлі медикаментів - тут скорочення фінансування не буде взагалі. Жодна програма у кількісному розумінні коштів не буде скорочена. Тут переживати не потрібно», - наголосив Мусій.

Він зауважив, що секвестр бюджету буде стосуватися абсолютно усіх галузей. «На сьогодні Мінфіном підготовлено новий проект бюджету, де переглянуто ті, чи інші програми. Наші спеціалісти опрацювали пропозиції Мінфіну, ми збігаємося у поглядах на 60-70%», - сказав міністр.