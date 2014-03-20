МОЗ не розподілятиме до Криму нові автомобілі швидкої допомоги

Міністерство охорони здоров’я України не розподілятиме до Криму нові автомобілі швидкої допомоги, які закуплені МОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу у Кабінеті міністрів України міністр охорони здоров’я України Олег Мусій.

«Крим проголосив себе незалежною республікою, чи якимось іншим утворенням. Начебто прийнятий до Росії. Я це не поділяю. Вважаю Крим однозначно українською територією. Саме тому розподіл автомобілів «швидкої» буде виноситися на міждержавний рівень. Якщо Російська федерація сплатить повною мірою за ці автомобілі, то вона їх отримає для Криму. Якщо ні, автомобілі будуть розподілені між іншими регіонами України» - зазначив Мусій.