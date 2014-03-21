В Україні планують ввести ПДВ на лікарські засоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров’я України Олег Мусій повідомив на брифінгу у Кабінеті міністрів.

За його словами, за тиждень у Верховну Раду буде подано законопроект про запровадження ПДВ на ліки в розмірі 7%.

Міністр наголосив, Міністерство охорони здоров'я вважає недоцільним запровадження такого податку, оскільки це призведе до підвищення цін на лікарські препарати.

«Я цього не підтримую, я не є прихильником введення ПДВ на ліки. Але це буде вирішуватися голосуванням у Верховній Раді. Як проголосують народні депутати, так і буде”, - сказав Мусій.