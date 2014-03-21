Лікарями, які вимагатимуть кошти з пацієнтів, займуться правоохоронці

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на брифінгу.

На його думку, це є «неморальним, неетичним та неприйнятним».

«Я вважаю абсолютно нормальним, коли після надання медичної допомоги (якщо це не є умовою надання медичної допомоги) - подяка пацієнта лікарю. Але, якщо умовою надання медичної допомоги є вимагання коштів лікарями, медсестрами та іншими особами, тоді ними мають займатися правоохоронні органи. Я усіляко буду цьому сприяти», - наголосив міністр.

Водночас, на думку міністра, корупційна складована щодо лікарів дещо перебільшена українськими ЗМІ, хоча він не відкидає таких випадків.