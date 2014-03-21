МОЗ не має впливу на формування цін на лікарські засоби – міністр

Міністерство охорони здоров’я не має механізму впливу на формування цін на лікарські засоби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я України Олег Мусій, відповідаючи на запитання щодо різкого підвищення цін на лікарські засоби.

Він підкреслив, що значною складовою в ціні на ліки є виплати хабарів, «сірих грошей» при реєстрації медпрепаратів, при перевірці умов їх випуску.

«Тут задіяна Державна служба з лікарських засобів і фармацевтичний центр, який реєструє ці препарати. Саме тому я пов'язую такі ціни на ліки зі старим, точніше ще теперішнім, керівництвом Держлікслужби. Саме тому я бачу вирішення питання з цінами на ліки у відстороненні цього керівництва від схем, які вони побудували в Держлікслужбі”, - сказав Мусій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня, Мусій закликав голову Державної служби України з лікарських засобів Олексія Соловйова та його першого заступника Інну Демченко добровільно піти у відставку.

Також Мусій звернувся до силових структур з вимогою розслідували діяльність керівництва Дерлікслужби.